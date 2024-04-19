أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مجلس الحرب لم يبحث ملف الأسرى منذ 12 يومًا والتفاوض وصل لطريق مسدود والحرب تراوح مكانها".
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أشارت حركة "حماس" في بيان لها في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى أن "زعم وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أننا من يعيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأكيد على انحياز واشنطن السافر للفاشية الصهيونية"، وذلك بعد تصريح بلينكن عقب اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
ولفتت الحركة إلى أنّ "الواقع يؤكد أن من يعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية هو الإرهابي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو"، مضيفة "إن أرادت واشنطن حقا وقف المأساة فعليها الضغط على المجرم نتانياهو ونزع الغطاء السياسي والعسكري عنه".
وقالت "انطلقنا في سلوكنا التفاوضي من مصلحة شعبنا وأولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب لم يبحث ملف الأسرى منذ 12 يومًا والتفاوض وصل لطريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.