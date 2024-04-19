تواصل الفعاليات الشعبية.. آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة: تظاهرات تعم 54 مدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، في 107 تظاهرات تضامنية مع غزة، عمت 54 مدينة في مختلف أنحاء البلاد. وتتواصل الفعاليات الشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانطلقت التظاهرات، التي دعت إليها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، عقب صلاة الجمعة تحت شعار "تحرير الأسرى في قلب طوفان الأقصى"، في مدن عدة في المملكة من بينها طنجة ومراكش ووجدة وأغادير والقنيطرة ومكناس وبركان والناظور وأولاد تايمة وبرشيد وتازة وجرسيف وأكليم، بينما ينتظر أن تنظم تظاهرات أخرى عقب صلاة المغرب في مدن أخرى.

وندد المشاركون في التظاهرات بمعاناة الأسرى الفلسطينيين وبمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبالتواطؤ الغربي والخذلان العربي وبالتطبيع مع دولة الاحتلال، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى".

كما طالب المحتجون في الشعارات التي رددوها والكلمات التي تخللت الاحتجاجات بإسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مجددين مطالبتهم بالتدخل لوقف الإبادة وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وحمل المتظاهرون المغاربة أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى وعدداً من صور شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية محمد الرياحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ تنظيم "جمعة طوفان الأقصى 28" تحت شعار" تحرير الأسرى في قلب طوفان الأقصى"، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يروم استحضار معاناة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة ما يعانونه من تضييق وحرمان من أبسط الحقوق تزامناً مع معركة طوفان الأقصى".

وتأتي الفعاليات المنظمة اليوم، وفق الرياحي، استمراراً "للحراك المغربي الداعم لأهل فلسطين الحبيبة ولغزة الجريحة، ورفضاً لحرب الإبادة التي لا يزال يمارسها الكيان الصهيوني المجرم بدعم أميركي وغربي مباشر"، وكذلك تنديداً بـ"كل الممارسات التطبيعية التي باشرها ويباشرها النظام المغربي مع الكيان المجرم".

كما تأتي هذه الفعاليات لـ"لتنديد بالاعتقالات والأحكام الجائرة في حق رافضي التطبيع، والتي كانت آخرها إدانة السيد عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات نافذة على خلفية تدوينات تخص الحرب على غزة وترفض للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب الرياحي.

إلى ذلك، ينتظر أن يشارك المغاربة، يوم غد السبت، في وقفة احتجاجية دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية) أمام القنصلية الأميركية في مدينة الدار البيضاء تنديداً بموقف الإدارة الأميركية من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت الجبهة المغربية، في بيان، بأنّ "الولايات المتحدة تشعل الحروب، وعدوة الشعوب، وترعى الإرهاب والجرائم الصهيونية، وتقف ضد إرادة الشعوب من أجل وقف الحرب العدوانية على غزة الصامدة". كما أنها "تقف عائقاً أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس".

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشارك المغاربة في فعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي، كانت من أبرزها المسيرة المليونية التي نظمت في الـ15 من الشهر نفسه في العاصمة الرباط. في حين تحولت المسيرات والوقفات في المغرب إلى مصدر قلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ بدأ الإعلام العبري بوصف هذه المسيرات بأنها "معاداة للسامية".

العربي الجديد