"بنتها بلغت عنها".. ضبط امرأة في أحضان رجل غريب بمسكنها في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن أحد الأهالي بقرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط ميكانيكي يمارس الرذيلة مع سيدة داخل مسكنها بالقرية، بعد ورود اتصال هاتفي له من ابنة المتهمة.

بضبط الاثنين وسؤالهما أقرًا بوجود علاقة عاطفية بينهما وأن المتهمة استغلت تواجد زوجها خارج البلاد للعمل في إحدى الدول العربية لممارسة الرذيلة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.ح.إ" 35 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "مصطفى. م. ع" 31 عاما، ميكانيكي، مقيم ذات القرية حال تواجده رفقة"ن.ع.ع" 36 عامًا، ربة منزل، داخل الشقة سكنهما بالطابق الرابع بالعقار ملكه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من ابنة المتهمة وتُدعى"ب.ي.ع" 16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني.

جرى ضبط المتهمان واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيًا، وحرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.