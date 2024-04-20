الارشيف / اخبار العالم

مؤلفات بيتهوفن وهايدن فى أعظم السيمفونيات بالأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت، علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا