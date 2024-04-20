الفيضانات مستمرة في روسيا.. وأوامر بإخلاء مناطق جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أمرت السلطات في منطقة كورجان في جبال الأورال الروسية بإخلاء عدة مناطق، اليوم السبت، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة على أرض غمرتها المياه بالفعل قبل الشتاء.

وتتعرض منطقة الأورال الروسية وشمال كازاخستان في كثير من الأحيان لفيضانات في هذا الوقت من العام، لكنها تشهد هذا العام أسوأ أحوال تم تسجيلها، وقالت السلطات في كورجان إن منسوب نهر توبول تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994.

وقالت السلطات عبر تطبيق تليغرام: "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة

ويوجد في كورجان جزء رئيسي من المجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو مصنع عملاق ينتج مركبات مشاة قتالية للجيش، والتي يتزايد الطلب عليها من أجل الحرب في أوكرانيا. ولم ترد تقارير عن تأثر مصنع كورجانماشزافود حتى الآن.

وقالت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن خدمات الطوارئ إن منسوب المياه في نهر توبول من المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وقالت السلطات في أورينبورغ، وهي منطقة أخرى تضررت من الفيضانات، إن مستويات المياه تراجعت.

واستأنفت مصفاة أورسك للنفط أمس الجمعة إنتاج الوقود، بعد التوقف بسبب الفيضانات. وكانت المصفاة الموجودة في أورينبورغ قد أعلنت في وقت سابق حالة القوة القاهرة على إمدادات الوقود اعتباراً من الثامن من أبريل الجاري.

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة "بدون طيار" أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية "بدون طيار" فوق منطقة (بيلجورود) المتخامة للحدود الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته الوكالة الروسية، اليوم السبت - "أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لاستخدام طائرة بدون طيار ثابتة الجناح لتنفيذ هجوم على أهداف في روسيا في منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا".

وفي سياق متصل، أكد حاكم منطقة (بيلجورود) فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل امرأة في هجوم قصف أوكراني على قرية نوفايا تافولجانكا، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى تحطم نوافذ العديد من المنازل وإحداث أضرار بواجهاتها وأسطحها، كما تضررت سيارتان.

في المقابل، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، إلى أن مدنيًا لقى حتفه جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - :" في منطقة خيرسون، قُتل شخص في قصف معادي أمس، وتضررت المباني السكنية ومنشأة البنية التحتية الحيوية وخط أنابيب الغاز".

وأضاف المسئول الأوكراني:" أن الجيش الروسي قصف المناطق السكنية في بلدات المنطقة، وعلى وجه الخصوص، لُحقت أضرار بمبنى شاهق ومنزلين خاصين.. لقد أصابوا منشأة حيوية للبنية التحتية وخط أنابيب للغاز. تم سد تسرب الغاز، ولم تكن هناك حرائق لحسن الحظ".

وأوضح بروكودين أن الجيش الروسي أطلق بالأمس النار على 15 بلدة في إقليم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.