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باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 98 قتيلاً

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات التي تشهدها باكستان نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة 98 قتيلاً.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن الأمطار الغزيرة في أقاليم البنجاب، وبلوشستان، وخيبر بختونخوا، تسببت في أضرار أصابت ثلاثة آلاف، فيما تضرر 261 منزلًا.

هطول الأمطار

وحذرت الهيئة السكان من استمرار هطول الأمطار الحالية حتى 22 أبريل الجاري.
من ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري وقع أمس في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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