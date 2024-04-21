المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال أعدّ مقبرة بمجمع ناصر ووجدنا جثثًا دون رؤوس وأجسادًا دون جلود

أكّد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أنّ "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس لإخفاء جرائمه"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

ولفت إلى "أننا نتوقع وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر"، مشيرًا إلى "أننا اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد"، مضيفًا "الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية"، مشددًا على "مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال".

وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي بغزة بفتح "تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء"، كاشفًا "أننا وجدنا بمجمع ناصر جثثًا دون رؤوس وأجسادًا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم".