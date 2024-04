شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يهاجم الصين قبل زيارته المرتقبة.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

خلافات الصين وأمريكا

#تيك_توك يشكل خطرًا على الأمن القومي لأن #الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا#اليوم

للمزيد: https://t.co/cVxmuKAk7J pic.twitter.com/GwCtY1oR0w — صحيفة اليوم (@alyaum) April 22, 2024

احتجاز أكثر من مليون شخص

الدمام - شريف احمد - شن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هجوما على الصين.وأشار إلى أن بكين تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ بغرب البلاد.يأتي هذا الهجوم قبل محادثات حساسة بين وزير الخارجية الأمريكي وكبار الدبلوماسيين الصينيين حول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.وفي تقرير صادر ذكر بلينكن إنه "يوثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية.وأكد إن جمهورية الصين الشعبية تواصل "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الويغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى". كما أشار إلى احتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات والسجون واستخدام معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وانتهاكات أخرى ضد السكان الصينيين عموما.وتنفي الصين بشدة وقوع انتهاكات في شينجيانغ وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" للحد من الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة للصحفيين يوم الجمعة عن رحلة بلينكن، إن حقوق الإنسان ستكون من بين القضايا التي يثيرها بلينكن مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يتطرق إلى الوضع في شينجيانغ.