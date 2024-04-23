أبي رميا توجه إلى مونتينيغرو للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية

غادر عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا لبنان، متوجّهًا إلى مونتينيغرو، حيث سيشارك في مؤتمر الجمعيّة البرلمانيّة الفرنكوفونيّة الّتي تضمّ 92 مجلسًا نيابيًّا في العالم. ويمثّل أبي رميا مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانيّة التّابعة للجمعيّة.
وتمتدّ جلسات المؤتمر على ثلاثة أيّام، لغاية يوم الجمعة.
وستكون لأبي رميا مداخلات خلال المؤتمر، يطرح فيها ملف النزوح السوري، وذلك في إطار مساعيه لايجاد حلول لعودة النّازحين إلى بلادهم. كما سيَعقد على هامش المؤتمر، لقاءات ثنائيّة مع عدد من النّواب المشاركين فيه، لا سيّما مع ممثّلي برلمانات الدّول الممتّدة على حوض البحر الأبيض المتوسّط.
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