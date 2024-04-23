احد الاشخاص اطلق النار باتجاه عدد من سيارات طلاب صف الثانوي بالمدرسة الانجيلية في زحلة خلال احتفال نهاية العام

اقدم احد الأشخاص على إطلاق النار باتجاه عدد من سيارات طلاب صف الثانوي بالمدرسة الانجيلية في زحلة، وذلك احتفال نهاية العام الدراسي.

وقد حضرت القوى الأمنية والعسكرية، وتعمل على اجراء تحقيق في الحادث.