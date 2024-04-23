"خليها تعفن".. إقبال محدود على شراء الأسماك تسبب في غلق محال ببورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم عدد من تجار الأسماك بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على خفض أسعار عدد من أنواع السمك، بالتزامن مع اليوم الثالث لدعوات مقاطعة شراء السمك حملة "خليها تعفن" في بورسعيد نظرًا لارتفاع سعره.

وشهدت أسواق ومحال بيع الأسماك إقبالًا محدودًا، نتج عنه غلق عدد من المحال وأفران تسوية السمك أبوابها، وعزوف مجموعات من الصيادين عن الصيد.

وتمسك معظم التجار بنفس الأسعار في الوقت الذي اضطر عدد قليل من تجار السمك إلى خفض السعر بنسب مختلفة، خاصة تخفيض سعر سمك الشبار المبطرخ "جوابي" من 200 إلى ما بين 120 و150 جنيه.

ورد مواطنون على خفض عدد من التجار أسعار السمك بعبارات ساخرة، منها "خليه يعفن - سمك بايت"، معربين عن عدم رضاهم على الأسعار.

وبلغ متوسط أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم، الجمبري أحمر 250 جنيهًا للكيلو، وطوبار سمين من 130 لـ170 جنيهًا للكيلو حسب حجمه، وشبار أبيض 90 جنيهًا، وشبار أخضر صغير به قليل مبطرخ 90 جنيهًا، وشخروم قنال سمين 80 جنيهًا، وشيكال مبطرخ بالواحدة 90 جنيهًا.

كما بلغ متوسط سعر كيلو جمبري بيض بلدي صغير 150 جنيهًا، وجمبري بلدي كبير 260 جنيهًا، وبوري سمين من 100 لـ150 جنيهًا حسب حجمه، ولوت قنال 170 جنيهًا.