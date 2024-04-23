الخزانة الاميركية فرضت عقوبات على ايران تستهدف ضالعين في هجمات سيبرانية

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض رزمة عقوبات جديدة على ايران تستهدف "شركتين وأربعة افراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة" نفذت "ضد شركات وكيانات حكومية أميركية". ولفتت في بيان الى أن "هذه الجهات استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة".

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات نفذت "باسم القيادة السيبرانية-الالكترونية للحرس الثوري الإسلامي في ايران".

وذكر مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون إن "جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أميركية في حملة منسّقة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في "فضح عمليات هذه الشبكات وتعطيلها".

وشملت الانتهاكات المحتملة تنفيذ تحويلات إلكترونية بنحو 300 مليون دولار لصالح شركة مملوكة جزئيا للشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات.

إضافة إلى العقوبات المعلن عنها الثلاثاء، وجّهت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي الاتهام إلى الأفراد الأربعة بـ"الضلوع في نشاط سيبراني استهدف كيانات أميركية".