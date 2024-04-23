أدميرال أمريكي يحذر من تنامي عدوانية الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المنتهية ولايته أمس، من أن الصين أصبحت أكثر عدوانية في خطابها وأفعالها في جميع أنحاء آسيا ، حيث رفعت بكين من حدة التوتر مع واشنطن قبل أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن إلى البلاد في زيارة وصفت بأنها عالية المخاطر. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن أكويلينو قوله للصحفيين في طوكيو «نحن جميعا بحاجة إلى أن نفهم أنها تتحرك بسرعة كبيرة».

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