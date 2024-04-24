اخبار العالم

البيت الأبيض: نائبة بايدن والرئيس الإسرائيلي بحثا حالات التضييق على اليهود بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس كررت في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح كيربي، أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الخطوات اللازمة لزيادة تدفق المساعدات لغزة وتوزيعها بشكل آمن، مشيرا إلى أنها أكدت سعي واشنطن للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ومطول في القطاع ضمن اتفاق لإطلاق الأسرى.

ولفت كيربي، إلى أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الحالات "المؤسفة" للتضييق على اليهود بأمريكا ودعوات العنف ضدهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا