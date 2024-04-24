بعد النواب.. الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة اعتبرها الكثير من شعوب العالم استفزازية ومحبطة ودعمًا للدمار، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أيد ما يصل إلى 79 من أعضاء مجلس الشيوخ هذه المبادرة وصوت 18 ضدها.

وكان مجلس النواب الأمريكي في 20 أبريل الجاري وافق على مشاريع القوانين التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 95 مليار دولار، وتشمل مشاريع القوانين:

حوالي 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

26 مليار دولار لدعم إسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، وخاصة في قطاع غزة.

السماح للإدارة الأمريكية بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وفرض عقوبات إضافية على الصين.

عقوبات على المسؤولين الروس والإيرانيين وتزيد من تقييد تصدير التقنيات الأمريكية المستخدمة لإنتاج الطائرات الإيرانية بدون طيار.

حظرًا محتملاً على TikTok في الولايات المتحدة.

ويحتاج مشروع القانون إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يدخل حيز التنفيذ.

وذكرت رويترز أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار إلى كييف بمجرد توقيع بايدن على مشاريع القوانين، كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا مجلس الشيوخ الأحد الماضي إلى المصادقة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب في أسرع وقت، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية وقتها، وذلك بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي دعمًا واسعًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بتقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من الجمهوريين المتشددين.