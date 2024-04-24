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شقيقة الزعيم الكوري: نواصل بناء قوة عسكرية هائلة لسيادة البلاد ودعم السلام الإقليمي

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ياسر رشاد - القاهرة -  

قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتها والسلام الإقليمي، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقالت كيم إن سلسلة المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأمريكي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع كوريا الجنوبية، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.

ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية عنها القول "سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتنا وأمننا وسلامنا الإقليميين".

وشارك الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي في مناورات أوسع نطاقا وأكثر تواترا في الأشهر القليلة الماضية بموجب تعهد زعيمي البلدين برفع مستوى الاستعداد العسكري في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية العسكرية.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن نحو 100 طائرة عسكرية أجرت تدريبات جوية لمدة أسبوعين هذا الشهر.

وتقول كوريا الشمالية إن المناورات العسكرية الأمريكية هي استعدادات لحرب نووية ضدها. أما واشنطن وسول فتقولان إن المناورات دفاعية الطابع وتجري بانتظام للحفاظ على الجاهزية العسكرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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