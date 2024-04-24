سفير فرنسا اطلع من رئيس بلدية صيدا على أوضاع الجنوب وتداعيات النزوح السوري

التقى رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف هي الأولى له للبلدية منذ تسلمه مهامه في أيلول الماضي.

واطلع بديع سفير فرنسا على ما تقوم به البلدية على صعيد الاهتمام بقضايا إنسانية واجتماعية وبلدية واقتصادية وبيئية، ومنها أزمة النفايات وتأهيل البنى التحتية، عارضًا للأعباء التي تواجه البلدية في ظل تداعيات النزوح السوري بأعداد كبيرة إلى صيدا ومنطقتها، فضلًا عن تداعيات الأحداث والمواجهات في الجنوب في ظل الإعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من نزوح كبير أيضًا من الجنوبيين إلى صيدا والجوار.

وبحسب بيان البلدية، "أبدى السفير ماغرو إهتمامًا بما عرضه بديع"، منوهًا بـ"جهوده وجهود المجلس البلدي لتحمل هذه الأعباء بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة للبلدية في ظل الإنهيار المالي والمؤسساتي في لبنان"، مبديا إستعداد بلاده "لمد يد المساعدة للبلدية من أجل تمكينها في تحمل الأعباء والمسؤوليات"، مؤكدا إهتمام بلاده "بالأوضاع العامة في لبنان، ومشاركتها في اللجنة الخماسية لسفراء الدول التي تعمل على ملفات حساسة وهامة ومنها الإستحقاق الرئاسي وأيضا عودة الهدوء إلى الجنوب وتحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم".