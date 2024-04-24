منع مرتضى منصور من دخول مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - رفضت الجهات المسئولة دخول المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، من دخول ملعب مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات لمؤازرة الفريق الكروى الأول بنادى المنصورة في اللقاء المصيري لحسم الصعود لدورى المحترفين.

وجاء رفض دخول رئيس الزمالك السابق إلى ملعب المباراة لإقامتها بدون جمهور.

وتقام اليوم الأربعاء مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات، والقزازين وصيد المحلة، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة دوري القسم الثاني لحسم تذكرة الصعود لدورى المحترفين.

ويحتاج المنصورة إلى الفوز على مالية كفر الزيات للصعود إلى دوري المحترفين، فيما يحتاج القزازين للفوز على صيد المحلة مع خسارة المنصورة، وفي حالة التعادل يحتاج القزازين للفوز بأكثر من 4 أهداف ليتصدر المجموعة، بعد تعادل الفريقين في المواجهات المباشرة.