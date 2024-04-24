بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء أول فرع جامعة حكومية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

وأضاف رئيس جامعة السويس، يُقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين، وتضم المرحلة الأولى كليات التربية، الآداب، العلوم، التجارة.

وأكد حنيجل، خلال كلمته بملف إنجازات جامعات جنوب وشمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، أن المرحلة الثانية تضم كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).