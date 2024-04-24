مسؤولة روسيّة أعلنت عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلًا نازحًا بسبب الحرب

أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلًا نازحًا بسبب الحرب، عقب أول اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر الوسيط في هذه المسألة الحسّاسة.

وقالت لفوفا بيلوفا للصحافيين "نتيجة لذلك (الاتفاق)، سيعود 29 طفلًا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا"، في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.