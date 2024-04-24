تحدثت جريدة "القدس" عن أنباء عن التقاء رئيس الجناح العسكري لحركة "حمـاس" يحيى السنوار بقيادات ميدانية خارج الإنفاق لمتابعة سير العمليات العسكرية والإشراف على توزيع المساعدات لسكان القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر جريدة القدس: أنباء عن التقاء السنوار بقيادات ميدانية خارج الانفاق لمتابعة سير العمليات العسكرية والإشراف على توزيع المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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