قوى الأمن: توقيف المتورط في عملية سلب عامل التوصيلات في الكولا وفي حوزته مخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين، وبعد أن تناقلت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسلب عامل توصيلات (Delivery) في محلة الكولا، والفرار إلى جهة مجهولة على متن دراجة آلية. تمكنت إحدى الدوريات من تحديد هويته، ومكان وجوده في محلة أرض جلول، وتبين أنه يدعى: ع. ت. (مواليد عام 1987، لبناني) وهو مطلوب بجرائم محاولة قتل وتعاطي مخدرات وأسلحة".

وأوضحت المديرية، أنه "خلال تفتيشه، عثر في حوزته على "طبة" بيضاء، في داخلها كمية من مادة "باز الكوكايين"، مؤكدةً أن "المقتضى القانوني أجري في حقه، وأودع والمضبوطات فصيلة الطريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت،للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".