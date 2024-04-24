مسؤول عسكري إسرائيلي: مستعدون لاجتياح رفح فور الحصول على ضوء أخضر من نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال مستعد لبدء عملية في رفح فور الحصول على ضوء أخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يستعد لإجلاء المدنيين من رفح ومهاجمة معاقل حماس هناك، وفق مزاعمه.

وأشار متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن سلطات الاحتلال ماضية قدما بشأن العملية العسكرية في رفح، لكنها لم تذكر جدولا زمنيا محددا.

وكشف المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال اشترى 40 ألف خيمة بسعة تترواح بين 10 إلى 12 شخصا للواحدة، لإيواء النازحين الذين سيتم إجلاؤهم من رفح قبل بدء الاجتياح البري.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث غدا بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحضر لدخول رفح، موضحة أن منظمات إنسانية تقيم مدينة من الخيام بالتعاون مع عدد من الدول.