غارة للطيران الاسرائيلي على منطقة بئر كلاب في جبل الريحان وحريق بحرج منطقة ديس والخريبة جراء القصف

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة مستهدفا منطقة بئر كلاب في جبل الريحان بصاروخين من نوع جو -ارض. وفي السياق، اندلع حريق كبير جراء القصف الاسرائيلي على حرش منطقة ديس والخريبة قرب مجرى نهر الحصباني.

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