استعدادات إسـ ـرائيلية لاجتياح رفح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام عبرية استعدادات الجيش الإسـ ـرائيلي النهائية قبل اجتـ ـياح مدينة رفح الفلسـ ـطينية المتاخمة للحدود المصرية وكيف يتم الضغط على مصر لقبول العملية التي ترفضها القاهرة بشدة.

ونشر موقع "واللا" الإخباري الإسـ ـرائيلي مقطع فيديو لعمليات تدريب مكثفة يقوم بها الجيش الإسـ ـرائيلي، كمناورة تشابه اجتـ ـياح مدينة رفح.

وقال الموقع إن العديد من الوحدات العسكرية تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى آخر معقل في قطاع غـ ـزة، موضحا أن هناك ضغوطا سياسية على مصر لإغلاق معبر رفح، والقبول بالعملية العسكرية المرتقبة من أجل تدمير أنفاق تحت الأرض تستخدم لتهريب الأشخاص إلى غـ ـزة، على حد زعمه.