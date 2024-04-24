شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تخلف 18 قتيلًا جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار وسيول

الدمام - شريف احمد - لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي يشهدها إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا في مناطق سوراب وبشين وتشمن وديرة بكتي ولورالاي وكيتش.وبينت الهيئة أن تلك المناطق هي الأكثر تضرراً من موجة الأمطار والسيول الحالية.وأضافت أن 2040 منزلاً تضرر جراء السيول التي أدت كذلك إلى تضرر 14 طريقاً سريعاً و3 جسور.