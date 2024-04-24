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الأمطار تخلف 18 قتيلًا جنوب غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تخلف 18 قتيلًا جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي يشهدها إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا في مناطق سوراب وبشين وتشمن وديرة بكتي ولورالاي وكيتش.

أمطار وسيول

وبينت الهيئة أن تلك المناطق هي الأكثر تضرراً من موجة الأمطار والسيول الحالية.
وأضافت أن 2040 منزلاً تضرر جراء السيول التي أدت كذلك إلى تضرر 14 طريقاً سريعاً و3 جسور.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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