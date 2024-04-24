خبراء: المساعدات تمكن أوكرانيا من تجنب الهزيمة

يرى الخبراء الغربيون أن حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستساعدها على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا. رغم أن الفوز سيظل شاقًا طويلًا.

ولكن تعمل الأسلحة والذخائر التي تتضمنها حزمة المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار على تمكين أوكرانيا من إبطاء التقدم الدموي الذي يحرزه الجيش الروسي ومنع هجماته على القوات والمدنيين. وسوف يكسب ذلك أوكرانيا الوقت – للتخطيط طويل المدى حول كيفية استعادة خمس البلاد الخاضعة الآن للسيطرة الروسية.

إمكانية البقاء

وقال مايكل كلارك، الأستاذ الزائر في دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن: «في نهاية المطاف، يتيح هذا لأوكرانيا إمكانية البقاء في الحرب هذا العام». «في بعض الأحيان في الحرب، عليك فقط أن تبقى فيها. عليك فقط أن تتجنب أن يتم الانقلاب عليك».

ووافق مجلس النواب الأمريكي على الحزمة بعد شهور من التأخير من قبل بعض الجمهوريين القلقين من التدخل الأمريكي في الخارج. وقد أقره مجلس الشيوخ، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع عليه.

وقد يصبح الفارق محسوسًا في غضون أيام على خط المواجهة في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث كان الجيش الروسي الأضخم كثيرًا يستولي ببطء على الأراضي في مواجهة القوات الأوكرانية التي تتفوق عليها أعدادًا كبيرة.

وتعني الموافقة على المساعدات أن أوكرانيا قد تكون قادرة على إطلاق ذخيرة مدفعية من المخزونات المتضائلة التي قامت بتقنينها.

وستأتي المزيد من المعدات قريبًا من المخزونات الأمريكية في بولندا وألمانيا، ثم لاحقًا من الولايات المتحدة

تأخر الشحنات

وقال دافيد أراخاميا، النائب عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من المتوقع أن تصل الشحنات الأولى بحلول بداية الأسبوع المقبل.

لكن النائب المعارض فاديم إيفتشينكو، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات بالبرلمان الأوكراني، قال إن التحديات اللوجستية والبيروقراطية يمكن أن تؤخر الشحنات إلى أوكرانيا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، بل إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن تصل إلى خط المواجهة.

وفي حين أن تفاصيل الشحنات سرية، فإن احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحًا هي قذائف المدفعية لمنع القوات الروسية من التقدم، والصواريخ المضادة للطائرات لحماية الناس والبنية التحتية من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل.

وقال أراخاميا، النائب الأوكراني، إن ما يأتي أولاً ليس دائمًا ما يحتاجه قادة الخطوط الأمامية بشدة. وقال إنه حتى عملاق عسكري مثل الولايات المتحدة ليس لديه مخزون من كل شيء.

وأضاف: «المنطق وراء هذه الحزمة الأولى هو أنكم (الولايات المتحدة) تجدون أهم أولوياتنا ثم ترون ما لديكم في المستودعات». «وأحيانًا لا يتطابقان».

الوقت المناسب

ويعترف المشرعون بأن الأمل في تحقيق اختراقات مستقبلية بالنسبة لأوكرانيا لا يزال معلقًا على تسليم المساعدات الغربية في الوقت المناسب.

ويعتقد العديد من الخبراء أن كلًا من أوكرانيا وروسيا مرهقتان بسبب عامين من الحرب ولن يكونا قادرين على شن هجوم كبير - هجوم قادر على تحقيق مكاسب استراتيجية كبيرة - حتى العام المقبل.

ومع ذلك، تتقدم روسيا في عدة نقاط على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر (600 ميل)، باستخدام الدبابات، وموجة بعد موجة من قوات المشاة والقنابل الشراعية الموجهة بالأقمار الصناعية لضرب القوات الأوكرانية. وتقوم روسيا أيضاً بضرب محطات توليد الطاقة وتقصف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، التي تبعد حوالي 30 كيلومترًا فقط (حوالي 20 ميلاً) عن الحدود الروسية.

هدف أوكرانيا

وقال إيفتشينكو إن هدف القوات الأوكرانية الآن هو «الحفاظ على الخط» حتى وصول الجزء الأكبر من الإمدادات الجديدة بحلول منتصف الصيف. وبعد ذلك، يمكنهم التركيز على محاولة استعادة الأراضي التي فقدوها مؤخرًا في منطقة دونيتسك.

وقال «وربما... في نهاية الصيف سنرى بعض التحركات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية».

ويشكك بعض الخبراء العسكريين في أن أوكرانيا لديها الموارد اللازمة لشن حتى هجمات صغيرة في وقت قريب جدًا.

وقال ماثيو سافيل، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث، إن التمويل الأمريكي «ربما يساعد فقط في استقرار الموقف الأوكراني لهذا العام وبدء الاستعدادات للعمليات في عام 2025».

استعادة الأراضي

وقال عضو الكونجرس الأمريكي بيل كيتنج، وهو ديمقراطي زار كييف كجزء من وفد من الكونجرس مكون من أربعة أعضاء: «لذلك لم يكن الأمر متعلقًا بأوكرانيا والولايات المتحدة، بل أثر هذا بالفعل على تحالفنا المكون من 51 دولة بالكامل».

ويصر زيلينسكي على أن هدف حرب أوكرانيا هو استعادة جميع أراضيها من روسيا - بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في عام 2014. وحتى لو انتهت الحرب في نهاية المطاف من خلال المفاوضات، كما يعتقد العديد من الخبراء، فإن أوكرانيا تريد أن تفعل ذلك من أقوى موقف ممكن.

ومهما حدث في ساحة المعركة، فإن أوكرانيا لا تزال تواجه متغيرات خارجة عن سيطرتها.