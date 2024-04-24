بصواريخ إسرائيلية غير منفجرة.. المقاومة تنصب كمينين لقوات الاحتلال وسط غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها استدرجت قوتين إسرائيليتين وأوقعتهم في كميني ألغام منفصلين، مستخدمة عبوات ناسفة وصواريخ في منطقة المغراقة وسط غزة.

وأوضحت القسام في بيانها، أنها استخدمت في الكمينين صواريخ إسرائيلية من نوع إف 16 كانت قد أطلقت على المدنيين في غزة ولم تنفجر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجيش إلى 606 شخصًا.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه، أن آخر القتلى هم جنديين أحدهم قتل خلال هجوم لحزب الله وآخر برصاص قناص بقطاع غزة.