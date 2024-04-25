أشار النّائب ​فيصل كرامي​، في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في الجلسة العامّة لمجلس النّواب، إلى أنّ "اقتراح إجراء انتخابات المجالس الاختياريّة والبلديّة هو إخراج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وسيناريو وتمثيل وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والحكومة مجتمعة".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: اقتراح إجراء الانتخابات البلدية هو إخراج ميقاتي وسيناريو وتمثيل مولوي والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.