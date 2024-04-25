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الشر تحطم على حصون الخير والشرف .. السيسي: على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء

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الشارقة - اميمة ياسر - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أنه يوم من أيام مصر المجيدة.

وقال خلال كملته بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، صباح الخميس، إن مصر على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخاضت حربا شرسة ضد قوى الشر والإرهاب.

ونوه أن قوى الإرهاب والشر ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة المصريين، مؤكدًا أن «الشر تحطم على حصون الخير والشرف».

ولفت إلى أن «الشعب قدم شهداء أبرار من أبنائه الكرام من القوات المسلحة والشرطة المدنية؛ ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء ومصر كلها من الإرهاب والتطرف».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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