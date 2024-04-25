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دعا النّائب سيمون أبي رميا، في كلمة له في مؤتمر الجمعيّة البرلمانيّة الفرنكوفونيّة في مونتينيغرو (يضمّ 92 مجلسًا نيابيًّا)، ممثِّلًا مجلس النّواب اللّبناني في لجنة العلاقات البرلمانيّة التّابعة للجمعيّة، النّواب الممثّلين لبلادهم إلى "دعم موقف لبنان الدّاعي إلى العودة السّريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم، والضّغط على حكوماتهم للعمل في هذا الاتجاه، خاصّةً الدّول المعنيّة والمعرّضة لدخول النّازحين إليها عبر البحر".
كما عقد أبي رميا لقاءات مع مسؤولين في الجمعيّة، من أجل تفعيل التّنسيق مع المجلس النّيابي اللّبناني على مختلف الأصعدة، وخاصّةً تدريب الموظّفين على التقنيّات الحديثة، ونقل التّجارب النّاجحة في برلمانات العالم الى المجلس النّيابي اللّبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا بالجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: لدعم موقف لبنان الداعي للعودة السريعة للنازحين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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