مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" أنجزت المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة معروب المائية

أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، أنّ "ضمن مشروع تطوير منظومة ​معروب​ المائيّة، الّذي نُفّذ بالشّراكة مع "​اليونيسف​" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أَنجزت المؤسّسة المرحلة الثّانية من المشروع بالشّراكة مع "اليونيسف" وبتمويل من "الوكالة الفرنسية للتّنمية AFD" ، حيث تمّ مدّ خط دفع بطول 11500 متر، يغذّي بدوره خزّانات قبر النصراني، دير قانون النهر، جناتا، طورا، العباسيّة وبدياس".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا المشروع يؤمّن، بالإضافة للبلدات المستفيدة حاليًّا من مشروع منظومة معروب، التّغذية بالمياه للبلدات التّالية: قبر النصراني، دير قانون النهر، جناتا، طورا، العباسيّة وبدياس".