الصين تؤكد التزامها باحترام مبدأ المنافسة العادلة وتدعو واشنطن أن تحذو حذوها

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت الصين مجددا التزامها باحترام مبدأ المنافسة العادلة، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحذو حذوها .

يأتي ذلك بعدما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه مما وصفه ب "الأنشطة غير العادلة" للصين خلال اجتماعه بالمسئولين في مدينة شنغهاي الصينية.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" اليوم الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، قوله "إن الصين تتبنى دوما نموذجا للتعاون التجاري والاقتصادي يتماشى مع مبادىء السوق، وتطبق بحزم قوانين منظمة التجارة العالمية، ونأمل في أن تحترم الولايات المتحدة من جانبها مبدأ المنافسة العادلة وتلتزم بقوانين منظمة التجارة العالمية والعمل مع الصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية-الصينية.

وكان بلينكن قد وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة شنغهاي الصينية، في ثاني زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين في أقل من عام، والتي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانج يي.

وتحاول بكين وواشنطن الوصول إلى استقرار في العلاقات، حيث يوجد العديد من الخلافات الكبيرة بينهما حول قضايا متعددة.