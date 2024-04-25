اليمن وكوبا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم الخميس، مع السفير الكوبي لدى اليمن فلاديمير اندريس غونزاليس كيسادا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشاد السفير الزنداني خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين.. مثمناً مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للحكومة والشعب اليمني.

من جانبه.. أعرب السفير الكوبي، عن تهنئته للوزير اليمني بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، وتمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة وجهود إحلال السلام في اليمن.

فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت ألبانيز قبل ذلك خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة أعمالها.

وأضافت أن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية، لافتة إلى أن مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة.

وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن المعدات الطبية والأسرّة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها.

وأشارت إلى أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، منوهة إلى أن الوضع يزداد سوءا في الضفة الغربية أيضا.

وشددت ألبانيز على أنه على الأمم المتحدة تحمل مسئوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها ووقف إطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.