هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم أحد السجون في نيجيريا اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 118 نزيلاً فروا من السجن بعد هطول أمطار غزيرة استمرت عدة ساعات مساء أمس، وألحقت أضراراً بالمنشأة الواقعة في سوليجا بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.