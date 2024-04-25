اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب ‏شنت ‏‏‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس 25-4-2024 هجوماً جوياً بمسيرة إنقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت ‏هدفها.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اعلن عن هجوم جوي بمسيرة إنقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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