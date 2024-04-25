ماكرون يدعو لقرض أوروبي مشترك للاستثمار في التسلح: أوروبا ليست مسلحة ضد المخاطر

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فكرة الحصول على قرض أوروبي مشترك لتمويل جهود تسليح دول التكتل.

وأيد ماكرون في خطاب ألقاه في جامعة السوربون، "إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية"، محذراً من أن أوروبا ليست مسلحة ضد المخاطر التي نواجهها في عالم "تغيرت فيه قواعد اللعبة".

واعتبر أن خطة بريطانيا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا "غير فعالة"، فيما أشاد بالتعاون بين البلدين في مجال الدفاع. وقال "لا أؤمن بهذا النموذج الذي يتضمن إيجاد دول أخرى في القارة الإفريقية أو أي مكان آخر، حيث نرسل أشخاصا إليها يصلون إلى أراضينا بشكل غير قانوني، ولا يأتون من هذه الدول".

وأضاف "إننا نستحدث جغرافيا سياسية من الخبث تخون قيمنا وستقيم تبعيات جديدة، وستثبت عدم فعاليتها بشكل مطلق".