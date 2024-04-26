الاحتلال يحطم محتويات منازل الفلسطينيين واعتقال معلمة من رام الله فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع يوم الجمعة المبارك الموافق 26 أبريل 2024، قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بالمزيد من أعمال العنف حيث اعتقلت مُدرسة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المعلمة جهاد نخلة "٣٣ عاما" بعد مداهمة منزلها في الجلزون وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرق راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.

برفقة عصابات المستوطنين الاحتلال يقتحم العمارات وينشر القناصة

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عزون بواسطة عدة آليات عسكرية إسرائيلية عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون)، منزل المواطن اشرف سليم، حيث حطمت محتوياته وعاثت فيه خرابا وفسادا، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وبعد انسحاب قوات الطغاه من عزون، اقتحمت بلدة جيوس وداهم الجنود أحد المنازل.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدينة، مستخدمة أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر الفسطينية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، كما اقتحمت منطقة شارع عمان.

وبرفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قوات الاحتلال قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط على أطراف مخيم بلاطة شرقا.