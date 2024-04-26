أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وركزت العقوبات بصورة أساسية على بيع الطائرات المسيرة وتصنيعها بعد الهجوم الكبير، الذي شنته طهران على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ وصاروخ جوال. وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والقوات الحليفة من اعتراض كلها تقريبا.

وذكرت إيران أنها شنت في الثالث عشر من الشهر الجاري هجوما انتقاما لقصف إسرائيلي لمبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في الأول من نفس الشهر، أسفر عن مقتل جنرالين إيرانيين من بين أشخاص آخرين.

وكانت إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم إيراني، وتعرضت قاعدة عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان لهجوم نسب لإسرائيل في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وذكرت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس أنه تم فرض العقوبات على 16 شركة وثمانية أفراد وعدة سفن وطائرة ذكرت تقارير أنهم يدعمون إيران في جلب الطائرات المسيرة.

وذكر بيان للحكومة البريطانية أنه تم فرض عقوبات ضد أربع شركات وشخصين بسبب تورطهم في إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية. كما حظرت لندن تصدير المكونات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "بعثت المملكة المتحدة وشركاؤنا اليوم برسالة واضحة مفادها أننا سنحاسب المسؤولين عن السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران".