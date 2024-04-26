42 حزبًا يناقشون تعديل بعض العقوبات المقررة بقانون المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، إن التحالف يناقش حاليًا بعض العقوبات المقررة بقانون المرور والتي من شأنها أن تؤثر على السلم المجتمعي لقائدي المركبات حال تطبيقها.

وأوضح "تيسير"، خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي أن قانون المرور الجديد اشتمل على بعض العقوبات من شأنها أن تؤثر على السلم المجتمعي حال تطبيقها مثل عقوبة طمس اللوحة المعدنية المقرة بالحبس على رغم من أنها يمكن أن ترتكب دون قصد من قائدي المركبة.

وتابع:"فنحن نقترح إجراء تعديل على ذات العقوبة لتكون غرامة مادية في المرة الأولى وفي حال تكرارها توقع عقوبة الحبس وذلك حفاظا على السلم المجتمعي لأسرة قائد المركبة".

وكان تحالف الأحزاب المصرية قد عقد اجتماعًا أمس لمناقشة تعديل بعض العقوبات المقررة بقانون المرور الجديد والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على السلامة الاجتماعية لأسرة قائد المركبة حال تطبيقها.

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