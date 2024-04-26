ترامب يقارن الاحتجاجات المؤيدة لغزة في الجامعات بمسيرة لليمين المتطرف في شارلوتسفيل

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيّين التي تشهدها الجامعات الأميركيّة، قائلا إنّ مسيرة اليمين المتطرّف الشهيرة في شارلوتسفيل عام 2017 "لا تُمثّل شيئا" مقارنة بـ"مستوى الكراهية" الذي يتخلّل الأحداث الجارية.

واعتبر ترامب الذي يستعد لخوض السباق إلى البيت الأبيض أن "شارلوتسفيل لا تمثّل شيئا على الإطلاق، لا شيء مقارنة بمستوى الكراهية الموجود لدينا هنا، إنها كراهية كبيرة".

وكان ترامب يشير إلى التجمّع الشهير لنشطاء من اليمين المتطرّف في فرجينيا عام 2017.

ومنذ أيام يسود توتّر الجامعات الأميركيّة التي تشهد تظاهرات متزايدة ضدّ الحرب في قطاع غزّة، وحيث أوقِف مئات الأشخاص في وقتٍ تواجه شرطة مكافحة الشغب طلّابا غاضبين.