افادت قناة "المنار" بأنه في تمام الساعة 3.00 فجرًا شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدتي كفرشوبا و شبعا ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية والحاق أضرار كبيرة بعدد اخر من دون وقوع إصابات .

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير عدد من المنازل السكنية نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت كفرشوبا وشبعا فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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