الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية حوسان لليوم الثاني على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق مدخل قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق منطقتي "الشرفا" و"المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، على الشارع الرئيس، مع إغلاقها للمحلات التجارية كافة في المنطقة ومنع تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر أن المواطنين يضطرون إلى سلك طريق ترابي وعر من أجل الوصول إلى منازلهم في القرية أو إلى بلدة نحالين وقرية وادي فوكين .



ومع مطلع يوم الجمعة المبارك الموافق 26 أبريل 2024، قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بالمزيد من أعمال العنف حيث اعتقلت مُدرسة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

و وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المعلمة جهاد نخلة "٣٣ عاما" بعد مداهمة منزلها في الجلزون وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

و قالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرق راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.

برفقة عصابات المستوطنين الاحتلال يقتحم العمارات وينشر القناصة

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عزون بواسطة عدة آليات عسكرية إسرائيلية عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون)، منزل المواطن اشرف سليم، حيث حطمت محتوياته وعاثت فيه خرابا وفسادا، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وبعد انسحاب قوات الطغاه من عزون، اقتحمت بلدة جيوس وداهم الجنود أحد المنازل.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدينة، مستخدمة أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر الفسطينية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، كما اقتحمت منطقة شارع عمان.

وبرفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قوات الاحتلال قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني و عمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.