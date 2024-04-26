بوشكيان افتتح أسبوع الحِرف الجلدية ببرج حمود: نعمل لتجنيب الصناعة المنافسة غير الشرعية والإغراق

أكّد وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، خلال افتتاحه "أسبوع الحِرف الجلديّة" في سينما رويال- برج حمود، "أنّنا نفتخر بجذورِنا وبانتمائِنا الوطني الرّاسخ في ​لبنان​. هذا اللبنان الّذي تضربه عواصف سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، أقوى من الشّدائد والتّحدّيات"، مشيرًا إلى أنّ "الفضل بذلك يعود إلى اللّبنانيّين المتشبّثين بأرضهم".

ولفت إلى أنّكم "تخوضون غمار صناعة الجلود وتحويلها إلى حقائب وأحذية وألبسة ومستلزماتِها، وهي صناعة يطغى عليها الفنّ والتّصميم والذّوق والجمال والتّنفيذ بأيدٍ عاملة ماهرة وخبيرة. وهو ما تتحلّون به من صفات وإمكانات وقدرات".

وركّز بوشكيان على "أنّنا في ​وزارة الصناعة​، اتّخذنا التّدابير اللّازمة لتجنيب الصّناعة ولا سيّما الصّناعة الجلديّة، المنافسة غير الشّرعيّة والإغراق، وذلك عبر سلسلة إجراءات وقرارات، أوّلها منع تصدير المواد الأوّليّة الّتي تدخل في التّصنيع وفي مقدّمها الجلود، والحدّ من الاستيراد، ومنع توظيف اليد العاملة الأجنبيّة غير الشّرعيّة، وإعطاء حوافز ضريبيّة على التّصدير".