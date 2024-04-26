الخارجية التركية: على المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين وفقا للمواثيق الدولية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه "على المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين وفقا للمواثيق الدولية"، مشدداً على أن "المظالم التي يواجهها الفلسطينيون هي نتيجة للعنصرية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ "العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت".

ولفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من أنقرة، إلى أنّ إسرائيل "قد دمرت غزة وفلسطين بالكامل".

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتبر أردوغان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يشبه هتلر وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من العدالة"، مشددًا على أنه "يجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة ولا بد من اتخاذ خطوات في هذا الإطار".

في 9 نيسان، أعلنت وزارة التجارة التركية، "تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري".