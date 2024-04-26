توجو.. التوقعات مرتفعة للانتخابات التشريعية على الرغم من الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه توغو إلى صناديق الاقتراع، الاثنين المقبل في انتخابات برلمانية شابتها جدل، وسط اضطرابات سياسية تلاحق البلاد والمعارضة تعلن انقطاعها.

انتخابات برلمانية

أقر البرلمان الحالي للدولة الواقعة في غرب إفريقيا تعديلات دستورية الأسبوع الماضي من شأنها أن تسمح للرئيس الحالي للبلاد فور غناسينغبي بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وغناسينغبي هو الأحدث في سلسلة طويلة من القادة من نفس العائلة، وهي واحدة من أطول العائلات حكما في أفريقيا.

المعارضة في توغو

كانت المعارضة في توغو تأمل في الحصول على مقاعد كافية في البرلمان في هذه الانتخابات لتكون قادرة على منع التغييرات مثل تلك التي دفعها غناسينغبي في التصويت الدستوري الأخير وهي ليست مهمة مستحيلة ، لأن مثل هذا التغيير سيتطلب 4 من أصل 5 أصوات في البرلمان ، لذلك حتى كمية صغيرة من المقاعد يمكن أن تحدث فرقا.

لكن التشريع أقر الأسبوع الماضي فقط، مع الحاجة فقط إلى توقيع الرئيس لجعله رسميا.

ومن العاصمة، معقل المعارضة، ردد الناخبون الشباب دعوات التغيير التي تهيمن على خطاب المعارضة.

قال بوسطن أبيكو ، بائع هاتف "أتوقع التغيير بعد هذه الانتخابات" .

أضاف برونو كبوتي، سائق دراجة نارية تاكسي "حالة طرقنا بحاجة إلى تحسين. يحتاج قادتنا إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن، وهذا ما أتوقعه من هذه الانتخابات».

وفي تقرير نشر الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التوغولية قمعت حرية التجمع وحرية الصحافة.

وألغيت احتجاجات المعارضة في الأسابيع الأخيرة ومنع الصحفيون الأجانب من تغطية الانتخابات.

وقال جان ياوفي ديغلي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان ووزير توغولي سابق عن هذه القيود: "اليوم، حتى أولئك الذين هم من الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية، ولا سيما الأحزاب السياسية، القادرين على مناقشة هذا التغيير في الدستور، والذين كان ينبغي أن يشاركوا في نقاش كبير واستفتاء هذه الأحزاب السياسية غير مخولة بالتحدث، ولا للتظاهر من أجل هذا التغيير في النظام السياسي. إذن من سيتحدث عن ذلك؟

وحول شعبية غناسينغبي، قال ديغلي إن توغو لا تجري استطلاعات سياسية، ولكن "حتى لو كان رئيس الدولة الحالي يتمتع بشعبية، فإن هذا لا يمكن أن يكون شعبية كبيرة".

عادة ، سيكون Gnassingbé جاهزا للانتخاب لآخر فترة ممكنة له في عام 2025.

وإذا وافق على التعديلات الدستورية قبل تصويت يوم الاثنين، فمن غير المرجح أن تشهد توغو انتخابات رئاسية في أي وقت قريب.