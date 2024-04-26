وزير المالية: لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أُشيع

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء، أنّ "لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع".
وقال: "سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها".
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