"حزب الله" نشر مشاهد من الكمين المركّب الذي نفّذه ضد قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية الكمين المركّب الذي نفّذه الحزب ضد قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

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