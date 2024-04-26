قبلان قبلان: الدماء الطاهرة التي تراق تزيدنا وتزيد الوطن رفعة وعزة وكرامة

أشار عضو هيئة الرئاسة في "أمل" عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، خلال حفل تكريمي أقامته "حركة أمل" في النبطية، الى أن "هؤلاء الشهداء وهؤلاء الشباب الذين يستشهدون يواجهون أعتى قوة في الارض، وان الدماء الطاهرة التي تراق تزيدنا وتزيد الوطن رفعة وعزة وكرامة".

ولفت قبلان، الى أننا "نحن أمة منتصرة على الدوام لأننا نسير على طريق الحق رغم قلة السالكين لهذا الطريق"، مشيراً الى أنه "في الظروف التي يعيشها لبنان والمنطقة جراء الحرب غير المسبوقة التي تشنها اسرائيل على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتتعارض مع أبسط القواعد والقوانين والشرائع والاعراف من مجازر ترتكب بحق الاطفال والنساء وتدمير المنشآت الصحية والدينية والإنسانية".

وأضاف "ما يؤلمنا ليس ما يفعله هذا العدو من قتل وتهجير وتدمير بل مواقف البعض الذين يفترض أنهم شركاء لنا، نراهم يشمتون في حين يجب أن يكون ألمنا هو ألمهم وجرحنا هو جرحهم".