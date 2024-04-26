قادة إسرائيل يؤيدون المقترح المصري بشأن صفقة التبادل ونتنياهو يرفضه



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت قناة كان الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية بإسرائيل، يؤيدون المقترح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن نتنياهو لا يوافق عليه.

ومن جانبها نقلت قناة كان العبرية عن عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين "نتنياهو لا يريد صفقة تبادل بتاتا ويضع العراقيل أمامها".

وفي الشأن ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين القول، إن مسؤولين حكوميين أبلغوا نظرائهم المصريين اليوم الجمعة، بأن إسرائيل مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة قبل المضي قدما في الهجوم على مدينة رفح.

وقال أحد المسؤولين لأكسيوس، إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها جادة في استعداداتها لشن عملية عسكرية برية في رفح.

ويضم المقترح المصري ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى وقف كل الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية في رفح. وتتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح "كل الاسرى الإسرائيليين" في قطاع غزة على مدار عشرة أسابيع في مقابل إطلاق إسرائيل سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، ويكون ذلك أساسا لبدء محادثات سياسية لإقامة دولة فلسطينية.